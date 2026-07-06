Ordu'nun Altınordu ilçesinde tırın çarptığı kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şahincili Mahallesi'nde İ.A. (24) yönetimindeki 52 AFA 006 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan A.K'ye (74) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan A.K, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Ordu'da Tır Çarpan Yaşlı Adam Ağır Yaralandı - Son Dakika
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