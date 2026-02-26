Ordu\'da Toprak Kayması: Yol Kapatıldı

Ordu'da meydana gelen toprak kayması sonucu Ünye ve Akkuş ilçelerini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.
Ünye ilçesine bağlı Çatalpınar Mahallesi Kızılkaya mevkisinde toprak kayması meydana geldi.
Heyelan nedeniyle Ünye ve Akkuş ilçelerini birbirine bağlayan yoldaki istinat duvarının da yıkılmasıyla yolda çökme yaşandı.
Olayın ardından iki ilçeyi birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı. Bölgeye ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyor.
