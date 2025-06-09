Ordu'da meydana gelen trafik kazasında kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Emrullah E. idaresindeki, plakası öğrenilemeyen hafriyat yüklü kamyon, Fatsa ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi mevkisinde yol kenarında yürüyen Gülser Uçan'a (75) çarptı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Uçan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Ordu'da Trafik Kazası: 75 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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