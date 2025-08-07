Ordu\'da Turizm Geliştirme Toplantısı

Ordu Valisi Muammer Erol'un başkanlığında, Turizm Geliştirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, dereleri ve şelaleleriyle ünlü Ordu'da pek çok turistik nokta bulunduğunu söyledi.

Toplantının temel amacının, Ordu'nun sahip olduğu turizm potansiyelini sürdürülebilir bir yaklaşımla geliştirmek ve etkin tanıtım stratejileri belirlemek olduğunu vurgulayan Toparlak, bu çerçevede il genelinde uygulanacak projeler ve iletişim faaliyetlerinin ele alınacağını anlattı.

Toparlak, "Ordu'nun turizm sektöründe hak ettiği yere gelmesi için yapılacak çalışmalar ve somut adımlar üzerinde değerlendirmeler, yeni pazarlama ve tanıtım teknikleri dikkate alınarak dijital tanıtım mecralarında gerekli çalışmaları ortak akıl anlayışı ile sürdürebilir kılma gayreti içerisinde olacağız." dedi.

Katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda Ordu'nun destinasyon olarak ulusal ve uluslararası platformlarda daha fazla görünürlük kazanması için somut adımlar atılması gerektiğini belirten Toparlak, şunları kaydetti:

"Sayın Valimizin destekleriyle Yalova'da faaliyet gösteren Kanal 77 televizyonu aracılığı ile hazırlatmış olduğu 'Ben Orduyum' adlı belgesel filmi Amerika'da kısa film festivali yarışmasına katılmış ve 7'nci olmuştur. Ordu'nun turizmde hak ettiği konuma ulaşması adına iş birliği odaklı çalışmalarla ilin ekonomik kalkınmasına katkı sağlanması ve turizm sektöründe hak ettiği yeri alması için hep birlikte daha güçlü adımlar atmak istiyoruz."

Toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından 2025 yılı Ordu tanıtım faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.