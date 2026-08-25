Ordu\'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapanlar ile "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce, şüpheli K.K'nin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 51 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.