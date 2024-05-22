Ordu\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Güncel

Ordu merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde durdurdukları otomobilde 66 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Araçtaki F.D'yi gözaltına alan polis, şüpheliyle bağlantısı olduğu tespit edilen F.Ç, E.Y. ile S.A'yı ise İstanbul'da yakaladı.

İşlemleri Ordu'da tamamlanan 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.