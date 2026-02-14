Ordu'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Ordu'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Ordu\'da Yangın Kontrol Altına Alındı
14.02.2026 10:40
Altınordu'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 2 iş yerinin hasar gördüğü yangın kontrol altına alındı.

Karapınar Mahallesi'ndeki Toptancılar Sitesi'nde bir markete ait depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, deponun bitişiğindeki atölyeye de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İş yerlerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Altınordu, Güvenlik, İtfaiye, Ekonomi, Güncel, Ordu

Son Dakika Güncel Ordu'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

SON DAKİKA: Ordu'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
