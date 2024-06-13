Ordu'da yapımı devam eden 900 yataklı Şehir Hastanesi çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika
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Ordu'da yapımı devam eden 900 yataklı Şehir Hastanesi çalışmaları değerlendirildi

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesinde yapımı süren Şehir Hastanesi inşaatındaki çalışmalar, Vali Muammer Erol başkanlığında düzenlenen koordinasyon ve eşgüdüm toplantısında değerlendirildi. Hastanenin planlanan zamanda hizmete girebilmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Vali Erol, Ordu Şehir Hastanesi'nin kentin en büyük kamu yatırımı olduğunu belirtti ve tamamlanması için gayret gösterdiklerini ifade etti. Ayrıca, kurumlar arasında işbirliği sağlanarak gecikmelerin önüne geçilmeye çalışıldığı vurgulandı.

13.06.2024 16:58
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Ordu'da yapımı devam eden 900 yataklı Şehir Hastanesi çalışmaları değerlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesinde yapımı süren hastane inşaatındaki çalışmalara yönelik düzenlenen koordinasyon ve eşgüdüm toplantısı, Vali Muammer Erol başkanlığında gerçekleştirildi.

Erol, hastanenin planlanan zamanda hizmete girebilmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ordu Şehir Hastanesi'nin kentin en büyük kamu yatırımı olduğunu belirten Erol, şu değerlendirmede bulundu:

"İlimizin devam eden en büyük devlet yatırımı olan şehir hastanemizin planlanan sürede yapımının tamamlanarak, vatandaşımızın hizmetine sunulması noktasında gayret gösteriyoruz. Yapımı büyük oranda tamamlanan ana hastane binamız ile morfoloji binamızın yanında, hastanemizin beyni niteliğindeki teknik servis binası, kreş binası, otoparkların ikmal ihalesi için gerekli ödeneklerin sağlanmasına gayret edeceğiz."

Karayolları, DSİ, Büyükşehir Belediyesi, YEDAŞ, Telekom gibi kurumlarca yapılması gereken işlerin gecikmeden eş zamanlı yapımının sağlanması için çabaladıklarına işaret eden Erol, koordinasyon toplantılarında kurum yöneticileriyle bir araya gelerek aksaklıkları, eksiklikleri tespit edip çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Yüklenici firma yetkililerinin çalışmalara ilişkin bilgi sunduğu toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, Karayolları Samsun Bölge Müdür Yardımcısı Emine Balaban, DSİ 75. Şube Müdürü Mehmet Kurul, Türk Telekom İl Müdürü Zafer Onur Atasoy, YEDAŞ İl Koordinatörü Mustafa Öztürk ve diğer ilgililer katıldı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu'da yapımı devam eden 900 yataklı Şehir Hastanesi çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da yapımı devam eden 900 yataklı Şehir Hastanesi çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika
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