Ordu'da Yaralı Karaca Yavrusunun Tedavisi Başladı - Son Dakika
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Ordu'da Yaralı Karaca Yavrusunun Tedavisi Başladı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde bulunan yaralı karaca yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere özel bir veteriner kliniğine getirildi. Veteriner hekim tarafından yapılan muayenede karacanın kafasında künt travma tespit edildi ve gerekli ilaç tedavisine başlandı. Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından karaca yavrusu, DKMP Ünye Şefliğine teslim edilecek.

11.07.2024 17:15
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Ordu'nun Akkuş ilçesinde yaralı bulunan karaca yavrusunun tedavisine başlandı.

Kurtboğaz Mahallesi'nde fındık bahçesinde yaralı karaca yavrusu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Ordu Şubesi Ünye Şefi Saygın Yıldırım ile ekipler, bölgeye giderek karacayı aldı.

Ünye ilçesinde özel bir veteriner kliniğine getirilen karaca, tedavi altına alındı.

Veteriner hekim Deniz Kapısız, AA muhabirine, yaralı karacanın tahmini 3-4 aylık olduğunu söyledi.

Muayenede karacanın kafasında künt travma tespit ettiklerini belirten Kapısız, yaralanmanın yabani hayvanlardan veya bölgedeki köpeklerden kaçarken olduğunu düşündüklerini aktardı.

Yaralanmanın üzerinden birkaç gün geçmesi nedeniyle enfeksiyonun arttığını kaydeden Kapısız, karacaya gerekli ilaç tedavisine başlandığını ifade etti.

Kapısız, karaca yavrusunu tedavisinin ardından DKMP Ünye Şefliğine teslim edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu'da Yaralı Karaca Yavrusunun Tedavisi Başladı - Son Dakika

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