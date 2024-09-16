Ordu'da Yıkılan Gökdelenlerin Yeri Park Haline Geldi

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Ordu'da yıkılan gökdelenlerin yeri park oldu

Ordu'da 2020 yılında yıkılan 3 bloklu 280 daireli gökdelenlerin yeri halka açıldı

Gökdelenlerin yerine yapılan sosyal tesislere gelenleri kapıda "Bastığın Yerleri Toprak Diyerek Geçme, Tanı" sloganlı tablo karşılıyor

ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde 2020 yılında yıkılan 280 daireli 3 bloklu gökdelenlerin yıkılmasının ardından ortaya çıkan alan bugün halkın keyifle vakit geçirebileceği bir yaşam alanına dönüştü. Alana asılan tablodaki görseller dün ile bugün arasındaki farkı gözler önüne serdi.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi sınırları içerisinde halkın kullanımından uzak tutulan sahil bandı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in "Kıyılar halkındır" kararı ile halkın kullanımına açıldı. 2017 yılından itibaren inşa edilen beton bloklar ile şehrin sahil ile bağlantısı tamamen kesilen alan Başkan Güler'in girişimleri ile yeniden nefes aldı.

Gökdelenler yıkıldı, sahil halka açıldı

2020 yılında başlatılan çalışmalarla kıyı bandında bulunan ve vatandaşları oldukça rahatsız eden yüksek ölçekli binaların yıkımı sonrası yapılan peyzaj çalışmaları ile alan, bambaşka bir görünüme kavuştu. Halka açılan bu alanın kumsalında denize giren, çay bahçesinde dinlenen, park alanını ailece kullanan vatandaşlar deniz ve doğanın tadını çıkarıyor. Aynı zamanda düzenlenen konser ve etkinliklerle de vatandaşlar keyifli vakit geçirebiliyor.

Alana asılan tablo dün ile bugün arasındaki farkı gözler önüne serdi

Orduluların bu hikayeyi unutmaması, merak edip buraya gelen vatandaşları bilgilendirmek adına alanın girişine asılan büyük tablo, geçmiş ile bugünü gözler önüne seriyor. "Bastığın Yerleri Toprak Diyerek Geçme, Tanı" sloganıyla birlikte 2013 yılından bugüne süre gelen süreci anlatan görsel vatandaşların oldukça dikkatini çekiyor.

"Hilmi Bey, çok güzel işler başardı"

Kent hafızasının en dinamik noktalarından biri olan alanda yapılan bu çirkin yapılaşmanın yıkılarak halka tekrar kazandırıldığını söyleyen vatandaşlar, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

Alanı doyasıya kullanan vatandaşlar şöyle konuştu:

"Öncesinde burada büyük 17 katlı evler vardı. Ordu'nun girişinde kötü bir görüntüydü. Burası ayrıcalıklı insanlardan alınarak halka mal edilmiş güzel bir mekan oldu. Yapanlardan Allah razı olsun. Denize girme alanı da bizler için iyi oldu. Özellikle çocuklarımız için çok güzel bir alan oldu. Çevre düzeniyle de başarılı bir iş olmuş. Görülmeye değer bir yer. Hilmi Bey, çok güzel işler başardı."

Sosyal tesisler büyütülüyor

Öte yandan çalışmaların sürdürüldüğü alana vatandaşlara daha da iyi hizmet verebilmek adına yeni projeler ekleniyor. Gençlik Kütüphanesi, Çocuk Etkinlik Atölyesi, Yeni Kafe ve Restoranlar, E-Spor Merkezi, Yelken Kulübü ve Nikah Salonu gibi mekanlarla geliştirilecek olan alan Orduluların gözdesi olmaya hazırlanıyor.