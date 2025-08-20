Ordu'da Yumurta Üretimi 45 Milyona Ulaştı

Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi, Ordu'da yumurta sektörünün devlet destekleriyle büyümeye devam ettiğini, yıllık yumurta üretimini 45 milyona çıkardıklarını söyledi.

Kentte faaliyet gösteren bazı tavuk çiftlerini ziyaret eden Sezgi, gazetecilere yaptığı açıklamada, sektörün istikrarlı şekilde büyümeye devam ettiğini belirtti.

İl genelinde 45 işletmede yumurta üretiminin olduğunu dile getiren Sezgi, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle işletme sayısının 65'e yükseleceğini ifade etti.

Kentte yumurta sektörünün büyümesinde Tarım ve Orman Bakanlığı, DOKAP ile ziraat odalarının desteklerinin önemli rol oynadığına işaret eden Sezgi, "Devlet destekleriyle yürüttüğümüz projelerle birlikte 10 yıl önce 3 milyon yıllık yumurta üretimimizi gelinen süreçte 45 milyona ulaşmış durumda." dedi.

Çiftliklerdeki yumurtaların önemli kısmının organik üretim olduğuna değinen Sezgi, yumurtaların Ordu içinde ve il dışındaki zincir marketlerden satışa sunulduğunu aktardı.

Fatsa ilçesine kurulan yarka tesisiyle birlikte sektörü büyütmeyi hedeflediklerini vurgulayan Sezgi, "Yumurta sektörü bölgemizde fındığa ek gelir olarak yapılabilecek çok güzel bir iş. Yumurta üreticilerimize çok ciddi bir gelir kaynağı oldu." diye konuştu.

Celal Sezgi, sektörün devlet desteğiyle büyümesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çiftçi, arkasında devletin gücünü hissettiği zaman çok daha verimli üretim yapıyor. Biz bunu yumurta sektöründe fazlasıyla hissediyoruz. Çünkü bir çiftliğin kurulması çok ciddi maliyetler. Bu sektör için Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumdan ciddi destekler görüyor. Bu nedenle hem üreticilerimiz memnun, hem de üretilen ürün daha kaliteli şekilde tüketiciye ulaşıyor. Bu noktada devletimizin desteği önemli. Destek olanlardan, yanımızda bulunanlardan Allah razı olsun."