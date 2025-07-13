Ordu'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ordu'nun Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm sıfır atık tesislerinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangına 100'den fazla personel ve 20 araç ile müdahale edildi. Kağıt, plastik ve naylon gibi çeşitli malzemelerin yer aldığı tesiste maddi hasar oluştu, tesise ait bir iş makinesi de kullanılmaz hale geldi.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/Ordu,