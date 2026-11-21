Fatsa'da tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü: 19 yaşındaki genç öldü, annesi ve kardeşi yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Fatsa ilçesi Başköy Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında 44 yaşındaki C.K. ile bir aile arasında tartışma yaşandı. Bıçakla saldırıya uğrayan 61 yaşındaki kadın, 19 ve 17 yaşlarındaki oğulları ile 19 yaşındaki bir arkadaşları, kaçarken yaklaşık 15 metrelik yamaçtan aşağı yuvarlandı. Ağır yaralanan Muharrem Demir kurtarılamadı. Jandarma, evinde yakaladığı şüpheliyi bıçakla birlikte gözaltına aldı.
ORDU'nun Fatsa ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada Muharrem Demir (19) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi C.K. (44), gözaltına alındı.
TARTIŞMA KANLI BİTTİ
Olay, dün saat 20.30 sıralarında Fatsa ilçesi Başköy Mahallesi'nde meydana geldi. C.K. ile H.D. (61) adlı kadın ile oğulları Muharrem Demir ve D.D. (17) ile Muharrem'in arkadaşı S.U. (19) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.K., yanında getirdiği bıçakla 4 kişiyi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralılar, kaçmaya çalışırken yaklaşık 15 metre yükseklikteki yamaçtan yuvarlandı.
ŞÜPHELİ EVİNDE YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, yaralılardan Muharrem Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 3 yaralı ise Fatsa ve Ünye ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaçan C.K.'yi ikametinde suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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