Ordu'nun Fatsa ilçesinde muhtarlık seçimleri yeniden yapılacak - Son Dakika
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde muhtarlık seçimleri yeniden yapılacak

Ordu\'nun Fatsa ilçesinde muhtarlık seçimleri yeniden yapılacak

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Evkaf Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimlerinde, Bülent Çivici'nin itirazı sonucu oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Yapılan sayım sonucunda, bir sandıktaki 15 geçersiz oyun torbaya konulmadığı tespit edildi ve seçimlerin yenilenmesine karar verildi.

04.04.2024 16:29  Güncelleme: 16:32
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Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir mahallede muhtarlık seçimleri yeniden yapılacak.

Fatsa ilçesinde muhtarlık için 6 adayın yarıştığı Evkaf Mahallesi'nde Murat Sarıdaş 1620, Bülent Çivici 1615 oy aldı.

Çivici, bir sandıktaki bazı oy pusulaların geçersiz sayıldığı iddiasıyla İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

Çivici, İlçe Seçim Kurulu önünde gazetecilere, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 6 adayın yarışa girdiğini belirterek, "Aslında önde gidiyorduk ancak bazı oylarımız geçersiz sayılarak torbalara konulmamış." dedi.

İtirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Yapılan sayım sonucu bir sandıktaki 15 geçersiz oyun torbaya konulmadığının tespit eden seçim kurulu, bu sonuçla itirazın denetlenemediği gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu'nun Fatsa ilçesinde muhtarlık seçimleri yeniden yapılacak - Son Dakika

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