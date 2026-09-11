Ordu Fatsa'da trafikte nefes borusuna ilaç kaçan sürücü Heimlich ile kurtarıldı - Son Dakika
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Ordu Fatsa'da trafikte nefes borusuna ilaç kaçan sürücü Heimlich ile kurtarıldı

Ordu Fatsa\'da trafikte nefes borusuna ilaç kaçan sürücü Heimlich ile kurtarıldı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde trafikte seyreden hafif ticari aracın sürücüsü Remzi Kılıç'ın nefes borusuna kullandığı hap ambalajıyla birlikte kaçtı. Aynı istikamette ilerleyen YEDAŞ personeli Hakan Özgan'ın Heimlich manevrasıyla müdahale ettiği sürücü yeniden nefes almaya başladı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde trafikte nefes borusuna ilaç kaçan kişi, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Ordu-Samsun kara yolu Liman Kavşağı'nda duran hafif ticari aracın sürücüsü Remzi Kılıç'ın (41), rahatsızlığı nedeniyle kullandığı hap, ambalajıyla nefes borusuna kaçtı.

Bu esnada aynı istikamette seyreden Hakan Özgan (39), Kılıç'ın nefes almakta güçlük çektiğini fark edince aracından indi.

Kılıç'a Heimlich manevrasını uygulayan Özgan, solunum yolunu tıkayan ilaç ile ambalajı çıkarmayı başardı.

Müdahalenin ardından yeniden nefes almaya başlayan Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anı, Özgan'ın kullandığı aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) Fatsa İşletme Şefliğinde arıza onarım personeli olarak çalışan Özgan, gazetecilere, olay anında kurumda aldıkları eğitimlerden dolayı soğukkanlılıkla yardım etmek için araçtan inerek koştuklarını söyledi.

Manevrayı yaptıktan sonra boğaza kaçan cismi çıkardıklarını anlatan Özgan, olayı yaşayan kişi adına üzgün olduklarını ama yardım etmenin sevincini ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

YEDAŞ Ordu Bölge Müdür Yardımcısı Türker Şener ise akan trafikte bir hayata dokunarak önemli bir müdahale yapan çalışanlarına kurum adına teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu Fatsa'da trafikte nefes borusuna ilaç kaçan sürücü Heimlich ile kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu Fatsa'da trafikte nefes borusuna ilaç kaçan sürücü Heimlich ile kurtarıldı - Son Dakika
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