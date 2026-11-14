Ordu Gölköy'de Anduz mevkisinde otomobil uçuruma düşünce 3 kişi yaşamını yitirdi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu Gölköy'de Gölköy-Mesudiye kara yolunun Anduz mevkisinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ordu'nun Gölköy ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Gölköy- Mesudiye kara yolunun Anduz mevkisinde B.K. yönetimindeki 52 AIB 007 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce, sürücü ile beraberindeki A.T. ve M.Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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