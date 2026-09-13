Ordu Gölköy'de fındık harmanında dengesini kaybeden 62 yaşındaki kişi uçurumdan düşerek öldü
Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Ahmetli Mahallesi'nde evinin önündeki fındık harmanında çalışan 62 yaşındaki kişi dengesini kaybederek uçurumdan düştü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kişi, kaldırıldığı Gölköy Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Ordu'nun Gölköy ilçesinde uçuruma düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Gölköy ilçesine bağlı Ahmetli Mahallesi'nde evinin önündeki fındık harmanında çalışan Döndü Yar (62) dengesini kaybederek uçurumdan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yar, kaldırıldığı Gölköy Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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