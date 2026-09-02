Ordu İkizce'de patpat devrildi, Emrah Demirci hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordu İkizce'de patpat devrildi, Emrah Demirci hayatını kaybetti

Ordu İkizce\'de patpat devrildi, Emrah Demirci hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu İkizce'de sürücü Emrah Demirci'nin kontrolünü yitirdiği patpat devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken yanındaki Çavuş Demirci yaralandı ve Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı, soruşturma başlatıldı.

ORDU'nun İkizce ilçesinde devrilen 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracının sürücü Emrah Demirci (28) hayatını kaybetti, yanındaki Çavuş Demirci (24) yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Demirci'nin kontrolünü yitirdiği 'patpat' devrildi. Kazada, sürücü Demirci ile yanındaki Çavuş Demirci yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücü Emrah Demirci, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Çavuş Demirci'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, İkizce, Güncel, Ünye, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu İkizce'de patpat devrildi, Emrah Demirci hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12. kattan düşen Ecrin’i hayatta tutan hayali gerçek oldu 12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu
Ankara’da film gibi olay: Eşeğe araç muamelesi yapıldı Ankara’da film gibi olay: Eşeğe araç muamelesi yapıldı
Önce liderini aldı şimdi petrolünü ABD, Venezuela’nın rezervlerini 100 yıl kontrol edecek Önce liderini aldı şimdi petrolünü! ABD, Venezuela'nın rezervlerini 100 yıl kontrol edecek
Suriye’nin İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü Suriye'nin İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın patlaması sonucu 5 kişi öldü
Sen misin Şi’ye yaklaşan Korumaların müdahalesi sert oldu Sen misin Şi'ye yaklaşan! Korumaların müdahalesi sert oldu
Oosterwolde, sahalara geri dönüş tarihini duyurdu Oosterwolde, sahalara geri dönüş tarihini duyurdu

14:36
Ortalık savaş alanına döndü Kaleci sahaya giren taraftarı yumrukladı
Ortalık savaş alanına döndü! Kaleci sahaya giren taraftarı yumrukladı
14:20
Azerbaycan Manatı coştu İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
Azerbaycan Manatı coştu! İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
13:52
AK Parti’ye geçen belediyede uyuşturucu şoku 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YPG’nin feshine ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
13:02
Özel ve Kılıçdaroğlu’nun sıcak selamlaşması
Özel ve Kılıçdaroğlu'nun sıcak selamlaşması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 14:43:36. #7.12#
SON DAKİKA: Ordu İkizce'de patpat devrildi, Emrah Demirci hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement