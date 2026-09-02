Ordu İkizce'de patpat devrildi, Emrah Demirci hayatını kaybetti
Ordu İkizce'de sürücü Emrah Demirci'nin kontrolünü yitirdiği patpat devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken yanındaki Çavuş Demirci yaralandı ve Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı, soruşturma başlatıldı.
ORDU'nun İkizce ilçesinde devrilen 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracının sürücü Emrah Demirci (28) hayatını kaybetti, yanındaki Çavuş Demirci (24) yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Demirci'nin kontrolünü yitirdiği 'patpat' devrildi. Kazada, sürücü Demirci ile yanındaki Çavuş Demirci yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücü Emrah Demirci, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Çavuş Demirci'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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