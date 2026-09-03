Ordu Korgan'da fındık taşıyan 3 çocuk babası yamaçtan yuvarlanarak öldü
Ordu'nun Korgan ilçesinde fındık çuvalı taşıyan İsa Öğme (56), yaklaşık 30 metrelik yamaçtan yuvarlanarak hayatını kaybetti. Kumru ilçesinden olduğu öğrenilen Öğme'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ORDU'nun Korgan ilçesinde fındık çuvalı taşıdığı sırada yaklaşık 30 metrelik yamaçtan yuvarlanan İsa Öğme (56), hayatını kaybetti.
Olay, Aşağıyaylacık Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık çuvalı taşıyan 3 çocuk babası İsa Öğme, dengesini kaybedip, yaklaşık 30 metrelik yamaçtan yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Öğme'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kumru ilçesi Pelitli Mahallesi'nden olduğu öğrenilen İsa Öğme'nin cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Ordu Korgan'da fındık taşıyan 3 çocuk babası yamaçtan yuvarlanarak öldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?