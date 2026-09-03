Ordu Kumru'da fındık taşırken uçuruma düşen İsa Öğme hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ordu Kumru'da fındık taşırken uçuruma düşen İsa Öğme hayatını kaybetti

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Ordu'nun Kumru ilçesinde bahçede topladığı fındıkları taşırken dengesini kaybeden İsa Öğme (56), uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Öğme'nin yaşamını yitirdiğini belirlerken cenazesi Kumru Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde uçuruma düşen kişi hayatını kaybetti.

Yukarıdamlalı Mahallesi'nde bahçede topladığı fındıkları taşıyan İsa Öğme (56), dengesini kaybederek uçurumdan düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Öğme'nin cenazesi, Kumru Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu Kumru'da fındık taşırken uçuruma düşen İsa Öğme hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu Kumru'da fındık taşırken uçuruma düşen İsa Öğme hayatını kaybetti - Son Dakika
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