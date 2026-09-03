Ordu Kumru\'da kaybolan Bayram Köse fındık bahçesinde sağ bulundu

FINDIK BAHÇESİNDE SAĞ BULUNDU

Ordu'nun Kumru ilçesinde, 2 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerinden bu yana kendisinden haber alınamayan Bayram Köse için jandarma, AFAD ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinden oluşan yaklaşık 35 kişilik ekip, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Köse, bir fındık bahçesinde sağ olarak bulundu. Köse'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.