Ordu Kumru'da kaybolan Bayram Köse fındık bahçesinde sağ bulundu
Ordu'nun Kumru ilçesinde 2 Eylül'den bu yana haber alınamayan Bayram Köse, yaklaşık 35 kişilik ekip tarafından yürütülen aramalar sonucu bir fındık bahçesinde sağ bulundu. Köse'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
FINDIK BAHÇESİNDE SAĞ BULUNDU
Ordu'nun Kumru ilçesinde, 2 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerinden bu yana kendisinden haber alınamayan Bayram Köse için jandarma, AFAD ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinden oluşan yaklaşık 35 kişilik ekip, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Köse, bir fındık bahçesinde sağ olarak bulundu. Köse'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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