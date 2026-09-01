Ordu'nun Aybastı ilçesinde kaybolan 56 yaşındaki Eyüp Seçgin için AFAD ve jandarma seferber oldu - Son Dakika
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Ordu'nun Aybastı ilçesinde kaybolan 56 yaşındaki Eyüp Seçgin için AFAD ve jandarma seferber oldu

Ordu\'nun Aybastı ilçesinde kaybolan 56 yaşındaki Eyüp Seçgin için AFAD ve jandarma seferber oldu
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Ordu'nun Aybastı ilçesi Alacalar Mahallesi'nde yaşayan Eyüp Seçgin (56), 30 Ağustos'ta saat 08.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekipleri ile yöre halkı, dağlık ve kırsal bölgelerde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çalışmalarda dron ve arama-kurtarma köpekleri kullanılırken, yetkililer Seçgin'i görenlerin jandarmaya bilgi vermesini istedi.

ORDU'nun Aybastı ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Eyüp Seçgin (56) için arama çalışmaları başlatıldı.

Aybastı ilçesi Alacalar Mahallesi Şahanlı mevkisinde yaşayan Eyüp Seçgin, 30 Ağustos saat 08.00 sıralarından evinden ayrıldı. Aradan geçen sürede Seçgin'den haber alamayan yakınları, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra yöre halkı da katıldı. Dağlık ve kırsal bölgelerde yoğunlaştırılan çalışmalarda, ekipler geniş bir alanda tarama yapıyor. Çalışmalarda dron ve arama-kurtarma köpekleri de kullanılıyor.

Yetkililer, Eyüp Seçgin'i gören veya nerede bulunduğuna ilişkin bilgi sahibi olanların vakit kaybetmeden jandarma ekiplerine haber vermelerini istedi. Seçgin'in bulunması için bölgedeki arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ordu'nun Aybastı ilçesinde kaybolan 56 yaşındaki Eyüp Seçgin için AFAD ve jandarma seferber oldu - Son Dakika

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