Ordu'nun Perşembe Yaylası'na Maden Ruhsatı Tepkisi - Son Dakika
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Ordu'nun Perşembe Yaylası'na Maden Ruhsatı Tepkisi

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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu'nun Perşembe Yaylası'na verilen maden ruhsatına tepki gösterdi. Adıgüzel, bu kararın Ordu'nun turizmine ihanet olduğunu belirtti.

10.07.2024 17:14  Güncelleme: 18:43
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(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TBMM'de yaptığı konuşmada, Ordu'nun Perşembe Yaylası'na 4. grup maden ruhsatı verilmesine tepki gösterdi. Adıgüzel, "Ordu'nun dünyaca ünlü Perşembe Yaylası'na yılda bir buçuk milyon turist ziyarette bulunuyor. Buraya 4. grup maden ruhsatı verildi. Siz aklınızı mı yediniz? Buraya ihanet vatana ihanettir" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Ordu'nun Perşembe Yaylasına 4. grup altın ve gümüş madeni ruhsatı verilmesini eleştirerek, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in Ordu halkını yanılttığını savundu.

Adıgüzel şunları söyledi:

"Ordu'nun dünyaca ünlü Perşembe Yaylası'na yılda bir buçuk milyon turist ziyarette bulunuyor. Buraya 4. grup maden ruhsatı verildi. Siz aklınızı mı yediniz? Buraya ihanet vatana ihanettir.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler de Ordu halkını yanıltıyor. Dün OBB Meclis toplantısında 'Burada siyanür yok' diyor. Bakanlığa verdiğim önergeme verilen cevapta çok açıkça 4'üncü grup altın ve gümüş madeni olduğu yazıyor. Hilmi Güler yine 'Burası Korgan ilçe sınırlarında' diyerek Perşembe Yaylası'ndan uzak olduğunu iddia etmeye çalışıyor. Halbuki yine resmi evrakta Perşembe Yaylası'yla ilişkili bir değil tam 3 maden sahası var.

"Hilmi Güler, Argan Yaylası'nda villalar yapıp satacak"

Akkuş Argan Yaylası'na yatırımla gölet ve çevre düzeni yapılmıştı. Şimdi görüyoruz ki Cumhurbaşkanı kararıyla turizm kapsamından çıkarılmış. Çünkü Hilmi Güler buraya da villalar yapıp satacak. Meclis'ten uyarıyorum; Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve hükümet. Lütfen kendinize gelin."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ordu'nun Perşembe Yaylası'na Maden Ruhsatı Tepkisi - Son Dakika

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