Ordu'nun Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
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Ordu'nun Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Ordu\'nun Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Ordu'nun yüksek kesimlerine düşen karla birlikte bazı yollarda kar ile mücadele çalışmaları başlatıldı. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, ekipler yol temizleme çalışmalarına başladı.

21.10.2024 23:50
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Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı

Bazı yollarda kar ile mücadele başlatıldı

ORDU - Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bazı noktalarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, ekiplerce mücadele çalışması başlatıldı.

Ordu'nun şehir merkezinde ve sahil kesimlerinde etkili olan sağanak, dün geceden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kabadüz, Aybastı, Akkuş, Gürgentepe ilçelerinin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda da kar yağışı etkili oldu. Dün başlayan, gece saatlerinde ve bugün de etkili olan kar yapışı sonrası yeşil bitki örtüsü büyük oranda beyazla kaplandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, kar yağışı sonrası yolların kapanmaması için iş makineleriyle hazırlıklı beklerken, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ise Kabadüz ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası mücadele çalışması başlattı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı alanda yol temizleme çalışması yapıldığı görülüyor.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, il genelinde kuvvetli ve çok kuvvetli yağışların olabileceğini, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışının beklendiğini duyurmuştu.

Kaynak: İHA

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