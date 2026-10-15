Ordu, Sokoto'da Lakurawa kamplarını imha etti, çok sayıda teröristi öldürdü. - Son Dakika
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Ordu, Sokoto'da Lakurawa kamplarını imha etti, çok sayıda teröristi öldürdü.

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Nijerya'nın Sokoto eyaletinde düzenlenen operasyonlarda Lakurawa kampları imha edildi ve çok sayıda terörist öldürüldü. Ordu Sözcüsü Aliyu Danja, operasyonların Waria Ormanı'nda başarıyla tamamlandığını, teröristlerin ormana kaçtığını bildirdi.

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü Lakurawa kampları imha edilirken çok sayıda terörist öldürüldü.

Ordu Sözcüsü Aliyu Danja, yaptığı yazılı açıklamada, Sokoto eyaletindeki Waria Ormanı'nda Lakurawa terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Danja, operasyonlarda teröristlere ait kampların imha edildiğini ve çok sayıda teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Operasyonların başarıyla tamamlandığını aktaran Danja, "Operasyonlar sırasında teröristler bulundukları yeri terk ederek ormana kaçtı." ifadesini kullandı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram, Lakurawa ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede kaçırma suçunun cezasının idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA
GüvenlikNijeryaOrmanaGüncelDünyaOrduSon Dakika

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