Ordu Ünye'de 118 araçlık yeni toplu taşıma sistemi 10 hatla hizmete girdi - Son Dakika
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Ordu Ünye'de 118 araçlık yeni toplu taşıma sistemi 10 hatla hizmete girdi

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Ordu Ünye\'de 118 araçlık yeni toplu taşıma sistemi 10 hatla hizmete girdi
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Ordu'nun Ünye ilçesinde 4 kooperatifin birleşmesiyle 118 araçlık yeni toplu taşıma sistemi törenle hizmete alındı. Sistemde hat sayısı 4'ten 10'a çıkarılırken, Başkan Mehmet Hilmi Güler vatandaşlara kolay ve kesintisiz ulaşım ile Ordumkart'ın yaygınlaştırılacağını belirtti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 118 araçlık yeni toplu taşıma sistemi hizmete başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede faaliyet gösteren 4 kooperatifin tek çatı altında birleşmesiyle hayata geçirilen proje kapsamında 118 araç yenilendi.

Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle hizmete alınan yeni sistemde, toplu taşıma hatlarının sayısı da 4'ten 10'a çıkarıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yeni sistemle vatandaşlara daha kolay ve kesintisiz ulaşım imkanı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Kent genelinde Ordumkart uygulamasını yaygınlaştıracaklarını ifade eden Güler, vatandaşların kart sayesinde toplu taşıma araçlarında kolaylıkla ödeme yapabileceğini bildirdi.

Güler, kartların 17 bayiden temin edilebileceğini aktararak, kartlı ulaşım sisteminin ilk olarak Altınordu ilçesinde uygulamaya alındığını, şimdi ise yaygınlaştırıldığını kaydetti.

Ünye'de 4 kooperatifin birleşmesinin önemine değinen Güler, projeye katkı sağlayan şoför esnafına teşekkür etti.

Güler, yeni toplu taşıma sisteminin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ordu Ünye'de 118 araçlık yeni toplu taşıma sistemi 10 hatla hizmete girdi - Son Dakika
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