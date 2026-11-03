Ordu Ünye'de kovalamaca sonrası yakalanan sürücünün aracında 100 mermi bulundu

Ordu Ünye'de kovalamaca sonrası yakalanan sürücünün aracında 100 mermi bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Ünye ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kısa süren kovalamaca sonrası yakalandı. Gölevi Mahallesi'nde otomobilde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 100 mermi ele geçirildi; sürücü ve beraberindeki kişi gözaltına alındı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
Gölevi Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kısa süren kovalamaca sonrası yakalandı.
Araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 100 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü ve beraberindeki kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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