Ordu Ünye'de temizlik işçisinin zabıtaya verdiği altın dolu çanta sahibine ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir temizlik işçisi, çim biçtiği sırada kaldırımda içinde para ve altın bulunan bir çanta buldu. Zabıta ekiplerinin telefonla ulaştığı sahibi, çantasını ilgili birimden teslim aldı ve belediye personeline teşekkür etti.
Ordu'nun Ünye ilçesinde temizlik işçisinin kaldırımda bulduğu, içinde para ve altın olan çanta sahibine teslim edildi.
Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Mahmut Kafa, Atatürk Mahallesi'nde çim biçtiği sırada kaldırımda çanta olduğunu fark etti.
Kafa, içinde bir miktar para ve altın bulunan çantayı zabıta ekiplerine ulaştırdı.
Çantanın Cemile Aydın'a ait olduğunu belirleyen ekipler, telefonla sahibine bilgi verdi.
İlgili birime müracaat ederek çantasını teslim alan Aydın, belediye personeline teşekkür etti.
Kaynak: AA
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