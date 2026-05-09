Ordu Valisi Erol'dan Anneler Günü mesajı

09.05.2026 13:13
Ordu Valisi Muammer Erol, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erol, mesajında, annelerin şefkat dolu yürekleri ile her zaman yol gösterici olduğunu belirtti.

Annelerin karşılıksız sevginin en güzel örneklerini sergilediğini aktaran Erol, "Bunun içindir ki anne sevgisi, en büyük ve en kıymetli sevgilerden biridir. Sevgili Peygamberimizin 'Cennet anaların ayakları altındadır' hadisinde ifadesini bulan ve en kıymetli varlıklar olan anneler her zaman her şeyin en iyisine ve en güzeline layıktırlar." ifadelerini kullandı.

Sevgi ve şefkatle sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerin aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturduğunu vurgulayan Erol, şunları kaydetti:

"Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok annelerimizin payı vardır. Onların değerini kaybetmeden zamanında bilmek, Cenabıhakk'ın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği gibi 'öf' bile dememek, başımıza taç etmek ve gönüllerini hoş tutmak bizler için bir görevdir. Bu duygu ve düşüncelerle hayattaki en değerli varlıkları olan evlatlarını bu vatanın kutsal topraklarına emanet eden şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Tüm annelerimize aile fertleriyle birlikte sevinç, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum."

Kaynak: AA

