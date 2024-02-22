Ordu Valisi Muammer Erol, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şubesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Ordu Valisi Muammer Erol, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şubesi'ni ziyaret etti

Ordu Valisi Muammer Erol, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şubesi\'ni ziyaret etti

Ordu Valisi Muammer Erol, beraberindeki Ünye Kaymakamı Ayhan Işık'la birlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şubesi'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Arif Takıcı, gazilere verilen destek dolayısıyla Vali Erol'a teşekkür ederek, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Vali Erol, şehit aileleri, gaziler ve yakınlarına her zaman destek verdiklerini vurguladı.

22.02.2024 17:54
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Ordu Valisi Muammer Erol, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şubesi'ni ziyaret etti.

Vali Erol, beraberindeki Ünye Kaymakamı Ayhan Işık'la ilçenin Liseler Mahallesi'ndeki dernek binasında gazilerle bir araya geldi.

Dernek Başkanı Arif Takıcı, gazilere verilen destek dolayısıyla Vali Erol'a teşekkür ederek, 72 üyesi olan derneğin faaliyetlerine ilişkin bilgi aktardı.

Vali Erol, her zaman şehit aileleri, gaziler ve yakınlarının yanında olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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