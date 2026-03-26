Org. Metin Tokel İtalya'da Kara Kuvvetleri Zirvesi'nde

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İtalya'da düzenlenen 14'üncü Afrika Kara Kuvvetleri Komutanları Zirvesi'ne katıldı.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Zirve'nin 22-24 Mart arasında düzenlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, ABD Avrupa ve Afrika Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan resmi davet üzerine, Roma/İtalya'da icra edilen 14'üncü Afrika Kara Kuvvetleri Komutanları Zirvesi'ne katıldı. Orgeneral Metin Tokel, Roma Büyükelçiliğimizi de ziyaret ederek elçilikte çalışan Türk personelle bayramlaştı."
Paylaşımda, zirveye ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
