Organize Suç Operasyonları: 32 Şüpheli Yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve İzmir'de organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şehirlerin huzurunu bozan ve güvenliği tehdit eden şiddeti ve suçu kazanç kapısına dönüştüren organize yapılanmalara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, turistik bölgelerde tramvay, durak ve yaya geçitlerinde gruplar halinde hareket ederek özellikle yabancı turistleri "sıkıştırma ve perdeleme" yöntemiyle hedef alan hırsızlık şebekesinin deşifre edildiğini aktaran Gürlek, çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüphelinin tespit edildiğini kaydetti.

Suç örgütünün 25 ayrı eylemde günlük yaklaşık 400 bin lira haksız kazanç sağladığının belirlendiği bilgisini veren Gürlek, İstanbul'da 35 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yapılanmanın faaliyetlerine son verildiğini ifade etti.

İzmir'de taraftar grupları içindeki yapılanmalara operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen diğer soruşturmada ise "Forza" ve "Yalı" taraftar grupları içerisinde faaliyet gösteren iki organize suç örgütünün deşifre edildiğini belirten Gürlek, 19 Eylül 2025'te Emircan Övüç'ün öldürülmesinin ardından derinleştirilen incelemelerde iki grup arasında 8 ay içinde 8 ayrı şiddet eyleminin gerçekleştiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Toplam 59 örgüt mensubunun belirlendiğini, bunlardan 27'sinin cezaevinde olduğuna işaret eden Gürlek, İzmir merkezli 4 ilde 39 adrese düzenlenen operasyonlarda 28 şüphelinin yakalandığını, örgüt yöneticilerinin gözaltına alındığını ve firari 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini, operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat, uyuşturucu hap ve çeşitli suç unsurları ele geçirildiğini bildirdi.

Tribünlerin ve turizm alanlarının suç amacıyla kullanılmasına izin verilmeyeceğine dikkati çeken Gürlek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kimse İstanbul'un turizm hareketliliğini hırsızlık için, taraftar kimliğini ve spor tribünlerini de silahlı hesaplaşmalar için güvenli alan olarak göremez. İçişleri Bakanlığımız ve güvenlik güçlerimizle güçlü koordinasyon içerisinde, suç örgütlerinin yöneticilerinin, üyelerinin, bağlantılarının ve suçtan elde ettikleri gelirlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Soruşturmaları titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüklerimize ve operasyonlarda görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Şehirlerimizin huzuruna kasteden hiçbir suç örgütüne geçit vermeyeceğiz."