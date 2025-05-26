Organize Suç Operasyonunda 33 Tutuklama - Son Dakika
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Organize Suç Operasyonunda 33 Tutuklama

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26.05.2025 10:26
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Organize Suç Operasyonunda 33 Tutuklama
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Sivas ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 56 şüpheliden 33'ü tutuklandı, çok sayıda mal varlığına el konuldu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sivas ve Hatay'da 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 56 şüpheliden, 33'ünün tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu 1 milyar TL'lik 693 adet banka hesabı, 41 adet kripto varlık ile 1 milyar 500 milyon TL değerinde; 10 adet iş yeri, 164 adet arsa/tarla, 41 adet gayrimenkul, 27 adet araç, 1 akaryakıt istasyonuna el konulduğunu kaydetti. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Sivas ve Hatay'da 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlediğimiz operasyonlarda; 56 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 33'ü tutuklandı, 23'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yıldızeli ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Sivas ve Hatay merkezli Adana, Antalya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir ve Edirne olmak üzere 10 ilde operasyonlar düzenlendi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; sahte dijital uygulamalarla vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçiren ve 36 ayrı paravan şirket aracılığıyla kripto hesaplarına aktararak vatandaşlarımızı dolandıran 45 şüpheli yakalandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; piyasa değerinin altında araç satışı yapacaklarını vadederek vatandaşlarımızdan ödeme aldıkları, teslim zamanı geldiğinde ise vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

MASAK raporlarına istinaden yapılan incelemeler sonucu; 1 milyar TL'lik 693 adet banka hesabı, 41 adet kripto varlık ile 1 milyar 500 milyon TL değerinde; 10 adet iş yeri, 164 adet arsa/tarla, 41 adet gayrimenkul, 27 adet araç, 1 akaryakıt istasyonuna el konuldu."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Dolandırıcılık, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Finans, Hukuk, Hatay, Sivas, Son Dakika

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