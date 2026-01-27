"Aziz İhsan Aktaş Davası"Nda İlk Duruşma Tamamlandı, Sanık Savunmalarının Alınmasına Yarın Başlanacak

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı organize suç örgütünün, bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 33'ü tutuklu 200 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşmasının ilk oturumu tamamlandı. Duruşmada yarın ilk olarak tutuklu sanık Ceyhan Kayhan'ın savunması alınacak. Kimlik tespitleri sırasında, suç örgütü lideri suçlamasıyla iddianamede yer almasına ve 704 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına rağmen "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak tahliye edilen iş İnsanı Aziz İhsan Aktaş, aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu beyan etti.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda görülen, CHP'li bazı belediye başkanlarının da arasında bulunduğu 200 sanıklı "Aziz İhsan Aktaş davası" olarak bilinen davanın ilk duruşmasının ilk oturumu tamamlandı.

Etkin pişmanlıktan yararlanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş ile tutuklu belediye başkanları Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar; tutuksuz Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de bulunduğu 200 sanıktan bazıları salonda hazır bulundu.

Rıza Akpolat: "Tüm mal varlığım ve gelirime el konulduğu için şu anda bir gelirim yok"

Duruşmada, sanıkların kimlik tespitleri yapıldı. Kimlik tespiti sırasında geliri sorulan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "tüm mal varlığım ve gelirime el konulduğu için şu anda bir gelirim yok" dedi.

Geçen hafta "örgüt üyeliği" iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Esenyurt Beldiye Başkanı Ahmet Özer, kimlik tespiti sırasında, "Sabıkamı sormadınız ama geçen hafta tüm Türkiye'nin, kamuoyunun vicdanlarını yaralayan bir hukuk katliamı ile hakkımda mahkumiyet kararı verildi. Üst mahkemede kararın bozulacağına inanmakla beraber karar kesinleşmediği için adli sicil kaydım yoktur" diye konuştu.

Suç örgütü lideri suçlamasıyla iddianamede yer almasına ve 704 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına rağmen "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak tahliye edilen iş İnsanı Aziz İhsan Aktaş, aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu beyan etti.

Duruşmada, daha sonra iddianame özeti okundu.

Mahkeme Başkanı, savunmaların bölünmemesi için duruşmanın saat 16.15 itibarıyla sonlandırılmasına karar verildiğini bildirdi. Duruşmada yarın ilk olarak tutuklu sanık Ceyhan Kayhan'ın savunması alınacak.