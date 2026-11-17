Orgeneral Bayraktaroğlu Özbekistan'da Güvenlik Konseyi Sekreteri'yle görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davet üzerine Özbekistan'a giderek Taşkent'te askeri törenle karşılandı. Bayraktaroğlu, Özbekistan Güvenlik Konseyi Sekreteri ve savunma yetkilileriyle görüşüp Askeri Güvenlik ve Savunma Üniversitesini ziyaret etti.
(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Özbekistan Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Zaynobiddin Iminov'un resmi davetlisi olarak gittiği Özbekistan'da çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Orgeneral Bayraktaroğlu, başkent Taşkent'te askeri törenle karşılandı.
Bayraktaroğlu daha sonra Özbekistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Korgeneral Victor Makhmudov, Savunma Bakanı Tümgeneral Botir Kudratxojayev ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Zaynobiddin Iminov ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Bayraktaroğlu, Askeri Güvenlik ve Savunma Üniversitesini de ziyaret etti.
Kaynak: ANKA
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