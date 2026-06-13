Orgeneral Ersay, Kırklareli Valisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Orgeneral Ersay, Kırklareli Valisi'ni Ziyaret Etti

Orgeneral Ersay, Kırklareli Valisi\'ni Ziyaret Etti
13.06.2026 09:43
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1'inci Ordu Komutanı Ersay, Kırklareli Valisi Turan ile görüştü ve şehir hakkında bilgi aldı.

1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Ersay, bir süre Vali Turan ile görüştü.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kent hakkında Ersay'a bilgi verdi.

Ziyarette, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk, 55. Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ile 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orgeneral Ersay, Kırklareli Valisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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