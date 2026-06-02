Orhan Kemal 56. Yılında Anıldı

02.06.2026 15:06
Orhan Kemal, vefatının 56. yılında anıldı; Ahmet Büke '55. Orhan Kemal Roman Armağanı'nı kazandı.

Toplumcu gerçekçi edebiyatın önemli temsilcilerinden Orhan Kemal, vefatının 56. yılında düzenlenen törenle anılırken, "55. Orhan Kemal Roman Armağanı" da sahibini buldu.

Orhan Kemal Müzesi tarafından organize edilen tören, Beyazıt'taki Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

M. Nuri Gültekin, Çimen Günay Erkol, Mazlum Vesek, Turgay Fişekçi, Seval Şahin, Ezgi Tanergeç ve A. Kemali Öğütçü'den oluşan seçici kurul, "Kırmızı Buğday" adlı romanıyla yazar Ahmet Büke'yi ödüle değer gördü.

Yazarın, Kurtuluş Savaşı'nı toprak mülkiyeti ve kırsal dönüşüm meseleleriyle birlikte ele alması, dönemin toplumsal arka planına derinlikli bakması, güçlü kurgusu, dile hakimiyeti, gerçekçi karakterleri ve savaş olgusunu sınıfsal ve ekonomik bakış açısıyla irdelemesi, ödüle değer görülmesinde etkili oldu.

"Büke'yi kutluyor, edebiyatımıza yeni eserler kazandırmasını diliyorum"

Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü, törende yaptığı konuşmada, yıllardır verilen armağanlar vesilesiyle çok değerli yazarları tanıdığını ve unutulmaz anılar edindiğini belirterek, bugüne kadar Orhan Kemal Roman Armağanı'na destek verenlere teşekkür etti.

Seçici kurulun kararıyla ödüle layık görülen Ahmet Büke'yi kutlayan Öğütçü, "Umudun, inancın, direncin ve mücadelenin savaşçısı, halkın yazarı Orhan Kemal'in bu anlamlı ödülünü kazandığından dolayı aile olarak Ahmet Büke'yi kutluyor, bundan sonra da edebiyatımıza yeni eserler kazandırmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öğütçü, Orhan Kemal'in aydınlanma ışığına ve insan sevgisine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Ölümünün 56. yılında, hayatımıza çok şey katmaya devam eden, yaşamımızı anlamlı kılıp önemli mesajlar veren, bizi anlattığı kişi ve dönemlere zahmetsizce alıp götüren, çok kıymetli hayat derslerini ustaca topluma ileten üstadı sonsuz sevgi ve saygıyla anıyorum."

İstanbul Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürü Cemalettin Taşkın'ın yanı sıra Çimen Günay Erkol, Gökşen Bozkoyunlu, Gülçin E. Yücel ve Kaya Tokmakçıoğlu'nun konuşma yaptığı etkinlikte, Özgür Özgülgün de usta yazarın şiirlerini yorumladı.

Işık Öğütçü ile Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, Ahmet Büke'ye armağanı takdim etti. Ödül töreni yazar Büke'nin teşekkür konuşmasıyla sona erdi.

Etkinliğe, edebiyat çevrelerinden davetliler ile Çemberlitaş Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA

