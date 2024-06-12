Orhan Pamuk'un üç romanı Delta dizisine eklendi

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Yapı Kredi Yayınlarının Delta dizisine Orhan Pamuk'un üç romanı "Beyaz Kale", "Benim Adım Kırmızı" ve "Veba Geceleri" eklendi.

Yayınevinden yapılan açıklamaya göre Orhan Pamuk, romanlarını tematik toplamlar halinde okurla buluşturan Delta dizisinin 3. cildini "Üç Tarihi Roman" adıyla bir araya getirdi.

Üç Tarihi Roman eserinin sonunda, her üç romanın kaynakları, anlatım stratejileri, araştırma ve yazılış süreçlerini enine boyuna tartışan özel söyleşi ile Pamuk'un dünyasına dair kapsamlı bilgiler yer alıyor.