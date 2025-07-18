Orhaneli'de IPARD III Programı kapsamında yayımlanan 7. Başvuru Çağrı İlanı hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen program dahilinde yayımlanan ilana ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Bilgilendirme toplantısına Kaymakam Muhammed Furkan Tuna ve TKDK Bursa İl Koordinatörü Bekir Güre katıldı.
Son Dakika › Güncel › Orhaneli'de IPARD III Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?