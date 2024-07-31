Orhaneli\'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Orhaneli ilçesi kırsal Belenoluk Mahallesi Çaydere mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlere müdahale devam eden ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
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