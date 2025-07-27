Orhaneli\'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ORHANELİ'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde çıkan orman yangını, 10 saat sonra kontrol altına alındı. Yangının enerjisinin düşürüldüğü ve tehlike boyutunun bulunmadığı kaydedildi.
Osman SAK- Aydın AKALIN/ORHANELİ (Bursa),
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