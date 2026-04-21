Orhaneli\'nde Yangın Tankerleri Dağıtıldı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kırsal mahallelerde çıkabilecek yangınlara erken müdahale için muhtarlıklara 3 tonluk 11 adet tanker teslim edildi.
Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, tankerlerin yangınlara erken müdahale için önemli olduğunu söyledi.
Tayır, "Başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, dağıtımı gerçekleştirilen yangın söndürme tankerlerinin mahallelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.
