Orhangazi'de inşaat işçisi yüksek gerilim hattına temas ederek yaralandı - Son Dakika
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Orhangazi'de inşaat işçisi yüksek gerilim hattına temas ederek yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir inşaat işçisi, inşaatın 4. katına çektiği demirlerin yüksek gerilim hattıyla temas etmesi sonucu akıma kapılarak yaralandı. Hastanede müdahale edilen işçinin 10 gün önce evlendiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.02.2024 18:25
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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, inşaatın 4'üncü katına caraskalla çektiği demirler yüksek gerilim hattıyla temas eden Cemal Eliveren (26), akıma kapılıp yaralandı. Hastanede duran kalbi müdahaleyle çalıştırılan Eliveren'in, 10 gün önce evlendiği öğrenildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi Eski Çeltikçi Yolu'ndaki bina inşaatında meydana geldi. Cemal Eliveren'in, inşaatın 4'üncü katına caraskal ile çektiği demirler, yüksek gerilim hattıyla temas edince akıma kapıldı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde duran kalbi çalıştırılan Eliveren, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Cemal Eliveren'in 10 gün önce, 3 Şubat'ta Zeynep Eliveren ile evlendiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Orhangazi\'de inşaat işçisi yüksek gerilim hattına temas ederek yaralandı
Kaynak: DHA

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