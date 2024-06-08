Bursa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüş düzenlendi

Bursa\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüş düzenlendi

Orhangazi Gazze Milli Platformu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüş düzenledi. Topluluk, Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Alanına yürüdü ve İsrail'in uyguladığı soykırımı protesto etti. Yürüyüşe, Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Bekir Aydın'ın yanı sıra çok sayıda STK temsilcisi, üyeleri ve vatandaş katıldı.

08.06.2024 20:43
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "sessiz yürüyüş" düzenlendi.

Orhangazi Gazze Milli Platformu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılılarını protesto etmek için bir araya geldi.

Alis yürüyüş yolunda buluşan topluluk, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Alanına yürüdü.

"Sessiz yürüyüş" sonrası meydanda toplanan kalabalık, İsrail'in uyguladığı soykırımı protesto etti.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından yürüyüş sona erdi.

Filistin'e destek amacıyla düzenlenen yürüyüşe, Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Bekir Aydın'ın yanı sıra çok sayıda STK temsilcisi, üyeleri ve vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

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