Orhangazi'de Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Orhangazi'de Motosiklet Kazası

Orhangazi\'de Motosiklet Kazası
06.06.2026 08:27
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilen motosikletten yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

E.S. (20) idaresindeki 69 AAY 212 plakalı motosiklet, Bursa-Yalova kara yolu Süpürgelik mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı fark edenlerin ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orhangazi'de Motosiklet Kazası - Son Dakika

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