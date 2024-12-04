Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Yusuf A. (17) idaresindeki 16 BHS 391 plakalı motosiklet, Camikebir Mahallesi'nde Tozkoparan ile Alitekin caddelerinin kesiştiği kavşakta Ömer Faruk A'nın (33) kullandığı 16 BNK 151 hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen sürücü Yusuf A. ile arkasında bulunan Efe A. (17) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Orhangazi'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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