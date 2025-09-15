Yatılı okulda skandal! Öğrencilerin göz kapaklarını yapıştırdılar

Hindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletinde bir yatılı okulda skandal yaşandı. Yurtta kalan 8 öğrenci uyudukları sırada arkadaşlarının şakasına kurban gitti. Çocukların gözlerine yapıştırıcı sürüldü, olay fark edilince öğrenciler apar topar hastaneye kaldırıldı.
Yerel basında pazartesi günü yer alan haberlere göre olay, cuma gecesi Orissa'nın başkenti Bhubaneswar'ın yaklaşık 248 kilometre batısındaki Kandhamal bölgesinde bulunan Salaguda kasabasındaki bir yatılı okulda yaşandı.
Haberlere göre göz kapakları yapışan öğrenciler, doktorların dikkatle yürüttüğü müdahale sırasında gözyaşları içinde kaldı.
Doktorlar, yapıştırıcının çocukların gözlerinde ciddi hasara yol açtığını ancak zamanında yapılan tıbbi müdahale sayesinde kalıcı görme kaybının önlendiğini duyurdu.
Yetkililer olayla ilgili üst düzey soruşturma başlatırken, okul müdürü görevini ihmal ettiği gerekçesiyle açığa alındı.
