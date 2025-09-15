Yatılı okulda skandal! Öğrencilerin göz kapaklarını yapıştırdılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yatılı okulda skandal! Öğrencilerin göz kapaklarını yapıştırdılar

Yatılı okulda skandal! Öğrencilerin göz kapaklarını yapıştırdılar
15.09.2025 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Orissa eyaletinde bir yatılı okulda 8 öğrenci uyurken gözlerine yapıştırıcı sürüldü. Hastaneye kaldırılan çocukların kalıcı görme kaybı yaşamadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve okul müdürü görevden uzaklaştırıldı.

Hindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletinde bir yatılı okulda skandal yaşandı. Yurtta kalan 8 öğrenci uyudukları sırada arkadaşlarının şakasına kurban gitti. Çocukların gözlerine yapıştırıcı sürüldü, olay fark edilince öğrenciler apar topar hastaneye kaldırıldı.

OLAY GECE YARISI MEYDANA GELDİ

Yerel basında pazartesi günü yer alan haberlere göre olay, cuma gecesi Orissa'nın başkenti Bhubaneswar'ın yaklaşık 248 kilometre batısındaki Kandhamal bölgesinde bulunan Salaguda kasabasındaki bir yatılı okulda yaşandı.

ÇOCUKLARIN GÖZLERİ YAPIŞTI

Haberlere göre göz kapakları yapışan öğrenciler, doktorların dikkatle yürüttüğü müdahale sırasında gözyaşları içinde kaldı.

GÖRME KAYBI OLMAYACAK

Doktorlar, yapıştırıcının çocukların gözlerinde ciddi hasara yol açtığını ancak zamanında yapılan tıbbi müdahale sayesinde kalıcı görme kaybının önlendiğini duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer olayla ilgili üst düzey soruşturma başlatırken, okul müdürü görevini ihmal ettiği gerekçesiyle açığa alındı.

Kaynak: Xinhua

Yerel Haberler, Hindistan, Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Güncel, Orissa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yatılı okulda skandal! Öğrencilerin göz kapaklarını yapıştırdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz ölüm Çöp atmak isterken canından oldu Akılalmaz ölüm! Çöp atmak isterken canından oldu
Sinirden sesi titredi Ertuğrul Doğan: Takımı sahadan çekmeyi düşündüm Sinirden sesi titredi! Ertuğrul Doğan: Takımı sahadan çekmeyi düşündüm
60 yılı aşkındır yol ortasında duruyor, kaldırmaya çalışan kepçe kırılıyor 60 yılı aşkındır yol ortasında duruyor, kaldırmaya çalışan kepçe kırılıyor
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
Gazze’ye yelken açan Küresel Sumud Filosu’na yunus balıkları da eşlik etti Gazze'ye yelken açan Küresel Sumud Filosu'na yunus balıkları da eşlik etti

19:44
Her görüşmede Gazze’yi masaya koydu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temaslar
Her görüşmede Gazze'yi masaya koydu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temaslar
19:13
Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık
18:34
İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen Ufuk Özkan’dan ilk açıklama
İntihara teşebbüs ettiği iddia edilen Ufuk Özkan'dan ilk açıklama
18:31
Görüntüler infial yarattı Çocuklarının yanında babaya vuran şahıs için gözaltı kararı
Görüntüler infial yarattı! Çocuklarının yanında babaya vuran şahıs için gözaltı kararı
18:26
Ali Koç’un ’’Bizi çok istedi’’ dediği teknik adam o iddiaları yalanladı
Ali Koç'un ''Bizi çok istedi'' dediği teknik adam o iddiaları yalanladı
17:15
İslam İşbirliği Teşkilatı’nin toplandığı gün ABD’den İsrail’e destek sözü
İslam İşbirliği Teşkilatı'nin toplandığı gün ABD'den İsrail'e destek sözü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 20:14:28. #7.12#
SON DAKİKA: Yatılı okulda skandal! Öğrencilerin göz kapaklarını yapıştırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.