Orleans İdari Mahkemesi, Montargis seçimlerini iftira içeren görüntü nedeniyle iptal etti - Son Dakika
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Orleans İdari Mahkemesi, Montargis seçimlerini iftira içeren görüntü nedeniyle iptal etti

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Orleans İdari Mahkemesi, RN partili Come Dunis'in kazandığı Montargis seçimlerini, PCF adayı Bruno Nottin hakkında iftira içeren görüntü nedeniyle iptal etti. RN Partisi karara itiraz edeceğini duyurdu; mahkeme ise paylaşımın seçmen tercihini etkileyebileceğini bildirdi.

Fransa'da yerel mahkemenin Loiret iline bağlı Montargis kentindeki belediye seçimlerinin iptal ettiği öğrenildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, 15 bin nüfuslu Montargis kentinde martta düzenlenen iki turlu belediye seçimlerinin akıbetine ilişkin yerel mahkeme kararını verdi.

Orleans İdari Mahkemesinden dün yapılan açıklamaya göre, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partili siyasetçi Come Dunis'in galip geldiği Montargis'deki belediye seçimleri iptal edildi.

Mahkeme, ikinci turdan önce Montargis belediye seçimlerindeki Fransa Komünist Partisinin (PCF) adayı Bruno Nottin hakkında paylaşılan iftira içeren bir görüntü nedeniyle bu kararı aldı.

Orleans İdari Mahkemesi, iftira içeren bir mesajın paylaşılmasının seçmenin tercihini etkileyebileceğini ve sandıktan çıkan sonucu çarpıtabileceğini bildirdi.

RN Partisi, yerel mahkemenin aldığı karara itiraz edeceğini açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan söz konusu görüntüde, Nottin'in resmi belgede sahtecilik yaptığı iddia ediliyordu.

Dunis, 15 ve 22 Mart'ta düzenlenen iki turlu seçimlerde, Montargis Belediye Başkanlığını kazanmıştı. Kentte sandığa gitmeyenlerin oranı yaklaşık yüzde 47 olarak kayıtlara geçmişti.

Dunis, sağlık sebepleri nedeniyle belediye başkanlığından ağustosta istifa etmiş, yerine yardımcısı Dominique Coquelle geçmişti.

Kaynak: AA
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