Orman Haftası\'nda 700 fidan okul bahçelerine dikildi

CHP Milletvekili Gürer, hayvancılıkta yaşanan sorunları gündeme getirdi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kızılca Köyünde hayvancılık yapan Ramazan Ünlü ile hayvancılık sektöründeki sorunları konuştu. Ünlü, hayvan varlığının azalması, yüksek girdi maliyetleri ve düşük süt fiyatları gibi sorunlara dikkat çekerek, hayvancılığın zorlaştığını ifade etti. Gürer ise mera hayvancılığının azalması ve hazır yeme yönelimin artmasıyla birlikte işletme giderlerinin arttığını belirtti. Ayrıca, karkas kesim fiyatlarının illere göre değişim gösterdiğini vurguladı.