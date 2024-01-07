Osmaniye\'de Orman Köylüleri Defne Yaprağı Toplayarak Geçim Sağlıyor

Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçesinde orman köylüleri, ekmek parasını ağaçlardan defne yaprağı toplayarak çıkarıyor.

Adana Orman Bölge Müdürlüğünce dağ yamacında belirlenen ve numaralandırılan defne ağaçlarına tırmanan köylüler, yaklaşık 3 metreyi bulan yükseklikte zorlu mesaiyle yaprakları topluyor.

Kestikleri dalları bağlayıp sırtlarında yamaçtan aşağı indiren köylüler, traktör römorklarına ya da kamyonetlere yükledikleri üzeri yaprak dolu dalları, kilogramı 3,5-3,8 liradan toptancılara satarak rızkını çıkarıyor.

Vatandaşların topladığı yapraklar, kurutma tesislerinde kurutulup, yurt dışına ihraç için işlenmek üzere İzmir'deki tesislere gönderiliyor.

Sumbas ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde yaşayan 53 yaşındaki Tahir Kırpık, AA muhabirine, 8 yıldır defne işinde çalıştığını söyledi.

Aralıkta başlayan defne yaprağı hasadının martın sonuna kadar sürdüğünü anlatan Kırpık, "Defne, buradaki köylülerin geçim kaynağı. Bizim köyde 50'den fazla kişi bu işten ekmek yiyor. Bu yaşta ağaç tepesine çıkmak zor oluyor ama ekmek teknemiz, mecbur yapıyoruz." dedi.

Köylülerden Kemal Tarhal da 7 yıldır defne işinden para kazandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Sabah erken saatlerde başlayıp öğle sonuna kadar çalışıyoruz. Kamyonete ya da traktöre kestiğimiz dalları yüklüyoruz. Küçük yaşlardan beri dağ başlarında, ağaç tepelerinde olduğum için bana zor gelmiyor. Bu iş sayesinde harçlıksız kalmıyoruz."

Yeşilyayla Kalkındırma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Fındık ise defnenin kozmetik, ilaç ve gıda gibi farklı sektörlerde kullanıldığını söyledi.

Fındık, bu sezon 200 hektar alanda yapılan hasadın, ağaçların canlılığının korunmasına katkı sağladığını belirtti.

Köylülerin topladığı defne yapraklarını Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki toptancılara sattıklarını anlatan Fındık, şunları kaydetti:

"Bir işçi eğer iyi hasat olursa günde 1500 liraya kadar para kazanabiliyor. Organize sanayideki tesislerde kurutulan defne yaprakları, daha sonra İzmir'deki şirketlere gönderiliyor. Buradan da başta Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere yurt dışına pazarlanıyor. Geçen yıl 1000-1500 ton arasında ürün almıştık. Bu yıl da aynı oranda ürün hasat etmeyi umuyoruz."